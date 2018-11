Hafnia og BW Tankers fusion på plads inden for en måned

Et af verdens allerstørste produkttankrederier ser meget snart dagens lys. Ifølge en række kilder, ShippingWatch har talt med, står fusionen af Hafnia og BW Tankers til at falde på plads inden for de nærmeste uger. Det sker på et tiltrængt tidspunkt for industrien.