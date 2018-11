Concordia Maritime enig med Torm: Opsvinget er for alvor i gang

Opturen i produkttank er nu for alvor i gang, lyder det fra Concordia Maritime, der dermed falder på linje med Torms udmelding i sidste uge. Maersk Tankers venter først et holdbart opsving sent næste år, oplyser rederiet til ShippingWatch.