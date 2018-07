Maersk Tankers' forsøg med kæmpesejl ramt af forsinkelse

Et ambitiøst projekt om at kunne spare op til en tiendedel af brændstoffet ved hjælp af 30 meter høje sejl er blevet forsinket, bekræfter Maersk Tankers over for ShippingWatch. Rederiet forventer dog, at sejlene snart bliver installeret.