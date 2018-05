Sirius Shipping idømt millionbøde for at bryde udlændingloven

Tankrederiet Sirius Shipping er blevet kendt skyldig i at have brugt illegal arbejdskraft på fire af sine danskflagede skibe og skal nu betale en millionbøde. Afgørelsen slår desuden fast, at et omstridt krav i udlændingeloven er lovligt.