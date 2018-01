Per Sylvester forsvarer Nordic Tankers' salg i sløvt marked

Ligesom at kemikalietankmarkedet var presset i 2017, er det svært at sige, om det vender i år, siger CEO i Nordic Tankers, Per Sylvester Jensen, til ShippingWatch. Han fastholder dog, at rederiet har opnået en god pris for Crystal Nordic.