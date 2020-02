Skou kigger mod resultatnedgang efter coronavirus: De næste uger bliver afgørende

Det var først i går, at Søren Skou turde lægge sig fast på, hvor mange penge, han forventer, at Maersk vil tjene i år. Det skyldes coronavirusset, som får Maersk til at kigge ind i resultatnedgang i 2020. "De næste uger vil afgøre, hvilken vej det går," siger topchefen.