Hapag-Lloyd savner én vigtig pointe i debatten om LNG

Kritikken af LNG vækker undren hos Hapag-Lloyd, som er i færd med at retrofitte containerskib. "Selvom det kun er et skridt i den rigtige retning, er det bedre, end slet ikke at gøre noget," siger flådedirektør til ShippingWatch.