Tidligere Ceva-topchef skal stå i spidsen for CMA CGM's havneforretning

Nicolas Sartini fik under et år som topchef for logistikselskabet Ceva Logistics, som er ejet af franske CMA CGM. Nu har det franske containerrederi sat ham i spidsen for nyt forretningsområde, bekræfter rederiet over for ShippingWatch.