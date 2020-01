Maersk hæver brændstoftillæg til kunderne efter store prishop

Store prisstigninger på nye lavsvovlsbrændstoffer får Maersk til at hæve brændstoftillæg ekstraordinært over for kunderne. Ifølge analytiker ser det dog ikke ud til, at rederierne er lykkes med at sende regningen videre til kunderne.