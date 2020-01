Maersk-topchef efter trægt år med opkøb på land: "Vi er klar nu"

2020 står i opkøbets og udbygningens tegn for Maersk, der satser på at være konkurrencedygtig på landjorden i alle markeder i 2023. "Vi begynder at have lidt mere styr på det," siger topchef Søren Skou.