Maersk-aktien er på det højeste niveau i to år

Maersks CEO Søren Skou har inden for en måned mistet to prominente ledelseskollegaer, handelskonflikten mellem USA og Kina er uløst, og de nye svovlregler træder i kraft om 20 dage. Alligevel er Maersk-aktien på sit højeste niveau i næsten to år.