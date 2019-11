Afskibere kritiserer EU's ja til særlige konkurrenceregler

Afskiberne, der er samlet i Global Shippers' Forum, er uforstående over for, at konkurrencekommissær Margrethe Vestager vil lade containerrederiernes undtagelse for de almindelige konkurrenceregler køre videre. De vil ikke lade sagen ende her, lyder det til ShippingWatch.