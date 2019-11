Søren Tofts største udfordring i MSC ligner Jess Søderbergs hos Maersk

Hvordan kommer man ind i et familieejet og familiedrevet rederi som den første topchef udefra og bryder årtiers traditioner med, at familiens overhoved er inde over alt, bestemmer alt, og derfor skal involveres i alt? Det ved Jess Søderberg noget om, og snart gør Søren Toft også.