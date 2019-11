Danmark sat i spidsen for mere energieffektiv skibsfart i 2023

Danmark er sammen med Frankrig og Kina blevet bedt om at stå i spidsen for at finde frem til et tiltag, der skal sikre, at verdens skibe kommer til at sejle mere energieffektivt fra 2023, oplyser Søfartsstyrelsen efter ugens møder i IMO.