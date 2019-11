Skou overvejer ændring af ledelsesstruktur efter Tofts skifte til MSC

Søren Tofts opsigelse i Maersk får topchef Søren Skou til at overveje at lave ledelsesstrukturen om i verdens største containerrederi. Som ShippingWatch tidligere i dag kunne afsløre, bliver Søren Toft topchef i MSC, men Søren Skou tror ikke, at det rokker ved de to rederiers alliance.