Hapag-Lloyds kaptajner kan måske lære noget af Virgin Atlantics piloter

Containerindustrien forsøger at høste af de fordele, andre industrier allerede har fået gavn af. En af dem er at tage ved lære af adfærden hos piloter. For tyske Hapag-Lloyd har innovation været lidt af en rejse, fortæller head of Fleet Support Center Jörn Springer til ShippingWatch.