Maersk udflagede fire skibe fra Danmark – nu er de endt i Alang

Maersk har udflaget mindst 15 ældre skibe fra Danmark siden sommeren 2018. Fire af dem er efterfølgende endt på stranden i Alang. Maersk har tidligere erklæret sig klar til at udflage sine gamle skibe for at omgå EU's regler for skibsophugning.