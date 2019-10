Købet af Ceva Logistics lægger økonomisk pres på CMA CGM

Flere analytikere mener, at gælden i CMA CGM er blevet for høj efter det franske containerrederis full scale indtræden i logistiksektoren. Det er sket på et tidspunkt, hvor efterspørgslen er bremset, usikkerheden er stigende, og flåden af store skibe vokser.