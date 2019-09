Hapag-Lloyd: CO2-halvering i 2050 er i sig selv en stor opgave

Hapag-Lloyd mener, at IMOs mål om som minimum at halvere udledningen af CO2 i 2050 er ambitiøst og i sig selv er en stor opgave. Derfor er der ikke behov for at tale om stramninger, som andre har gjort for nylig, oplyser rederiet til ShippingWatch.