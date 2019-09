Analysehus: Dansker skal sælge terminalaktiviteter for CMA CGM

Dansker, som tidligere var topchef for APL, står i spidsen for CMA CGM's salg af terminalaktiviteter, skriver Alphaliner. Frasalget skal lette gældsbyrden efter opkøbet af Ceva, og China Merchants er ifølge medie favorit til at købe aktiviteterne.