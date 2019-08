Clarksons ser basis for endnu bedre helårsresultat fra Maersk

Maersks "stærke" resultater i andet kvartal får Clarksons til at tro på, at rederiet trods uro i den globale økonomi vil nå i mål med de 5 mia. dollar, der er lagt op til at hive hjem fra driften. "Faktisk føler vi, at der er potentiale for at slå forventningerne," vurderer analysehuset.