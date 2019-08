Ngo'er opfordrer Cosco til at sejle på renere brændstof i Arktis

En koalition af ngo'er, der kæmper imod brugen af heavy fuel, har for anden gang sendt et brev til Cosco, hvor de opfordrer det kinesiske rederi til at offentliggøre, hvilken type brændstof dets skibe sejler på i Arktis.