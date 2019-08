Det asiatiske marked er Traxens næste store mål

For få måneder annoncerede Maersk, at rederiet vil investere i det franske teknologiselskab Traxens, som udvikler smart containers. Med et solidt fodfæste i Europa er hovedmålet nu Asien, som skal angribes fra to fronter, fortæller Traxens-chef til ShippingWatch.