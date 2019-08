Evergreen sender fire skibe til ophug efter løfte om bedre standarder

Evergreen har ifølge skibsmægleren Braemar ACM sendt fire contianerskibe til ophug. Det taiwanesiske containerrederi lovede i sidste uge bedre sikkerhed over for ShippingWatch, efter at ophugningen af et Evergreen-skib for nylig kostede en værftsmedarbejder livet.