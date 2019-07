Søren Skou slår fast: "Det første skridt i Maersks transformation er nu afsluttet"

I et usædvanligt indlæg på LinkedIn skriver Søren Skou, at det første skridt i Maersks historiske forvandling nu er afsluttet. "Jeg tror fuldt og fast på, at vi nu har byggeklodserne til at få succes," lyder det.