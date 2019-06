MSC har købt stor bid af italiensk rederi

MSC har købt en ejerandel på 49 pct. i rederiet Linea Messina, som driver en terminal i havnen i Genova. Aftalen kan ifølge Alphaliner bane vejen for, at de to slår pjalterne sammen i Middelhavet, Mellemøsten og det Røde Hav, hvor Messina allerede opererer.