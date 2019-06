Kinesisk containerrederi siger nej tak til Tradelens

Cosco-ejede OOCL har ingen planer om at følge i MSC's og CMA CGM's fodspor og blive en del af Maersks Tradelens-platform. OOCL er selv "fuldt ud engangeret" i den konkurrerende GSBN-platform, fastslår containerrederiet over for ShippingWatch.