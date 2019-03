Ny OECD-rapport sår tvivl om containerredernes særregel

De fleste af de samarbejdskonsortier, der eksisterer mellem containerrederier, bryder det loft, de skal holde sig under for at kunne nyde godt af EU's særregler. Sådan lyder det i en ny opgørelse fra OECD. Det er bemærkelsesværdigt af tre grunde, mener organisationen.