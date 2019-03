Danaos løfter omsætningen og ser tegn på bedre rater

Den græske ejer af containertonnage Danaos tror nu på bedre rater for chartermarkedet, efter i lang tid at have befundet sig i et svagt marked. Omsætningen er løftet en smule i 2018, mens bl.a. scrubber-installationer forventes at påvirke raterne positivt.