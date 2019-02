OOCL forventer desperat overlevelseskamp blandt rederier

Coscos Hongkong-baserede rederi OOCL forventer hård konkurrence i 2019, endnu mere konsolidering, samt at visse rederier kan komme til at "kæmpe desperat for at overleve", siger Stephen Ng, director of trade og talsmand for OOCL, til ShippingWatch.