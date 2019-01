Maersk vil skrue endnu mere op for reefer-markedet

Successen for Maersks ambitiøse end-to-end plan, hvor rederiet tager sig af transporten fra dør til dør, afhænger i høj grad af udviklingen på det lukrative reefer-marked. Derfor er det især her, der skal sættes ind, siger den nye chef for Logistics and Services, Klaus Rud Sejling, til ShippingWatch.