Kuehne+Nagel: Verdenshandlen voksede markant i 2018

Den globale varehandel voksede til trods for handelskrig i samme tempo i 2018 som året forinden, konkluderer Kuehne+Nagel-analytikere i en ny rapport. "Alt i alt et solidt år," lyder det i rapporten, som dog peger på begrænset vækst inden for søfragt.