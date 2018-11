Hamburg Süd luner hos Maersk i et risikofyldt marked

Maersk tror nu, at købet af Hamburg Süd vil kaste op imod en mia. kroner ekstra af sig i synergier. Det globale containermarked står samtidig over for en opbremsning og en række risici. "Vi har ikke høje forventninger til vækst," lyder det fra CEO Søren Skou.