Containerindustrien kan miste sin unikke konkurrencefordel

Der er en reel risiko for, at særordningen, hvor konkurrerende rederier kan arbejde sammen, helt bliver droppet, når EU-Kommissionen snart skal tage stilling til reglerne. Det vurderer Martin Dittmer, generalsekretær for europæiske maritime advokater, over for ShippingWatch.