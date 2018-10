Søren Toft: Beslutningen om Damco var nødvendig

Beslutningen om at lægge Damco ind under Maersk Line vil komme til at koste job og betyde, at funktioner, der i dag ligger i hovedkvarteret i Haag, bliver rykket til København. Men den var nødvendig, fortæller Maersk Lines COO Søren Toft i et interview med ShippingWatch.