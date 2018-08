Maersk Line indsatte "sleeping partner" i Tunesien

Maersk Line har haft en "sleeping partner" i Tunesien, hvor myndighederne ellers kræver et aktivt, lokalt medejerskab, for at udenlandske virksomheder må operere i landet. Over for ShippingWatch kalder Maersk udtrykket, som fremgår af et notat til en aftale, for uheldigt.