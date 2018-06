Maersk arbejder under tidspres for at sikre licens i Tunesien

Maersk mangler at få forlænget den afgørende tilladelse for, at en udenlandsk virksomhed må operere i Tunesien. Og det skal ske inden for få uger. "Vi arbejder på det," lyder det fra Maersk i en kommentar til ShippingWatch.