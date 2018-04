Søren Skou tordner mod statsstøtte til containerrederierne

Maersk-gruppens CEO Søren Skou langer hårdt ud efter den "fortsatte statsstøtte" uden direkte at nævne Sydkoreas massive kapitalindsprøjtning til Hyundai Merchant Marine for nylig. "Der er ingen grund til, at regeringer er til stede i containershipping," lyder det fra topchefen.