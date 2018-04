Mærsk-formand punkterer digital storhedsdrøm: "I virkeligheden er det kerneforretningen, vi gerne vil tjene penge på"

Mærsks drøm om at udvikle en global digital handelsplatform for containerfragt har fået nogle investorer til at håbe på en fremtidig guldåre. Men platformen er ikke det, der skal give kroner i kassen hos Mærsk, siger formanden.