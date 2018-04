Historien om Bernhard Schultes bump på vejen og de sorte nuller

Skibsejeren Bernhard Schulte er blot en af Tysklands kendte maritime virksomheder, som har kæmpet sig igennem et årti, der ramte Hamborg hårdt. Nu vil selskabet satse på ship management og overvejer at åbne et kontor i København, fortæller CEO Ian Beveridge til ShippingWatch.