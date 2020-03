DNB åbner for medejerskab af nødlidende offshore-selskaber

DNB er indstillet på at blive en del af ejerkredsen af økonomisk nødlidende offshore-selskaber, siger bankens chef for maritime investeringer, Kristin Holth, i et interview med ShippingWatch. Det er nødvendigt, hvis restruktureringen af sektoren skal lykkes.