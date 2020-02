Equinors topchef undlader at tale om bindende klimamål

"Vi er meget forsigtige med begreberne og med at binde os," siger Equinors adm. direktør, Eldar Sætre, i et interview med EnergiWatch. Han understreger, at olieselskabet skal bruge hjælp for at kunne omstille sig, men afviser at dele forretningen op.