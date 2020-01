Ejer skyder nye penge i A1 Offshore efter stort underskud og afsked med stifter

A1 Offshore laver et underskud på lidt over 66,4 mio. kr. i 2018/2019. Svendborg-rederiets ejer Søren Toft-Jensen har købt to medejere ud af selskabet og tilført 50 mio. kr.