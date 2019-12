Dansker vil gøre DP World-rederier til en af energikæmpernes foretrukne partnere

DP World har sat René Kofod-Olsen i spidsen for sammenlægningen af Topaz Energy and Marine og P&O Maritime. Ambitionen er at sætte sig på en af de få, men lukrative pladser som leverandør til verdens største olieselskaber, siger han til ShippingWatch.