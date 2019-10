Olieindustriens finansieringskilder tørrer ud

Det er ikke længere comme il faut at investere i eller låne penge til en industri, der befatter sig med fossile brændsler. Olieindustriens største udfordring er, at der ikke eksisterer internationalt vedtagne standarder for bæredygtighed eller verdensmål. Derfor kan den ikke dokumentere, at der sker fremskridt på den front.