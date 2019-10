Kriseramte Dof i akut pengenød: Storaktionær klar til at tilføre millioner

Det norske offshorerederi Dof indkalder sine lånegivere til et møde for at få udsættelse af betalinger. Samtidig melder storaktionæren i datterselskabet Dof Subsea sig klar til at skyde et trecifret millionbeløb ind i selskabet.