Maersks sats på udtjente platforme regner med plus om fire-fem år

Der kommer til at gå mellem fire og fem år, før det nyetablerede Maersk Decom lander sit første overskud. "Vi er i en opstartsfase, hvor vi må investere i at få forretningen op at køre," siger adm. direktør Lars Banke i et interview med ShippingWatch.