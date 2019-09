Tankrater kan komme under pres efter angreb på olieanlæg i Saudi-Arabien

Raterne på både VLCC og LPG-markedet vil blive presset efter lørdagens droneangreb mod to saudiske olieanlæg, vurderer investeringsbanken Cleaves Securities. Banken ser samtidig en risiko for, at angrebene kan føre til "flere angreb på shipping" i området omkring Hormuzstrædet.