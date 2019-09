Seadrill-chef forstår godt, at investorerne tøver: "Industrien har skuffet"

Trods spådomme om bedre tider er aktiekurserne faldet dramatisk for rigindustrien i 2019. Ifølge Seadrills topchef Anton Dibowitz skal industrien vise, at den kan levere. Det siger han i et interview med ShippingWatch.