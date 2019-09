Analytikere tror på drilling-marked trods milliardtab i 2019

Der er penge at hente hos verdens største rigselskaber, selvom både resultater og aktiekurser har været under pres i 2019, mener flere analytikere. Det er kun et spørgsmål om tid, før det vender, uddyber riganalytiker Janne Kvernland, Nordea Markets, over for ShippingWatch.